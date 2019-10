I turisti ci sono, ma non abbastanza per i programmi della Francia.

Obiettivo fallito: il record di 100 milioni di turisti stranieri nel 2020, che la Francia si era prefissata, non sarà raggiunto.

Il progetto viene "rinviato" dalle autorità, in attesa di "una congiuntura migliore", all'orizzonte 2022. Le cause indicate dal ministero del turismo sono la crisi dei gilet gialli che ha tenuto lontani gli stranieri e la Brexit, che ha colpito il tasso di cambio della sterlina.

"La Francia - si legge in un documento ufficiale pubblicato oggi online - conferma il suo obiettivo di 100 milioni di turisti stranieri", ma "rinvia al 2022 vista l'attuale congiuntura".

