L'economia americana è cresciuta a una velocità fra il debole e il moderato. E quanto emerge dal Beige Book della Fed, il rapporto sullo stato dell'economia che farà da base alla prossima riunione della banca centrale.

Il rapporto mette in evidenza come in molti distretti si fa riferimento alle incertezze sulla politica commerciale, e osserva come le vendite immobiliare restano solide anche se le spese dei consumatori per le auto sono risultate deboli.

