Questo contenuto è stato pubblicato il 1 luglio 2018 9.50 01 luglio 2018 - 09:50

Circa 100'000 persone hanno partecipato alla tradizionale festa d'estate della città di Lucerna. Concerti e spettacoli luminosi hanno animato la manifestazione durante due giorni, venerdì e sabato, in vari palchi distribuiti nel centro della città.

L'evento si è svolto senza incidenti maggiori, indica oggi la polizia cittadina, precisando che complessivamente otto persone sono state fermate sotto l'influsso dell'alcol (con un tasso tra lo 0,9 e il 2,4 per mille). In un caso gli agenti sono intervenuti per arrestare uno scippatore e talune persone sono state allontanate a causa del loro comportamento aggressivo.

Gli organizzatori hanno stilato un bilancio positivo dell'edizione di quest'anno. Gli utili della festa andranno a istituzioni di interesse pubblico del canton Lucerna. La prossima edizione è prevista per il 2020 con un nuovo orientamento.

