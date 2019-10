Un convoglio da cantiere ha perso una grande quantità di olio all'entrata del tunnel di Grauholz in direzione di Berna

Problemi risolti sulla linea ferroviaria tra Berna e Olten (SO). Ieri, a causa di una fuga d'olio da una macchina da cantiere vi erano stati importanti disagi sul tratto della Ferrovia 2000. I treni circolano di nuovo secondo l'orario.

Lo ha confermato all'agenzia Keystone-ATS un portavoce delle FFS. Nella notte tra giovedì e venerdì, per cause ancora ignote, un convoglio da cantiere aveva perso una grande quantità di olio su circa 500 metri di binari all'entrata del tunnel di Grauholz in direzione di Berna.

Le operazioni di recupero dell'olio e della ghiaia macchiata avevano obbligato le FFS a deviare i convogli in transito sulla tratta Burgdorf (BE) - Langenthal (BE). Nella giornata di ieri si erano verificati numerosi ritardi e soppressioni di treni.

