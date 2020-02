Dalle 22.00 di sabato alle 8.30 di domenica la rete ferroviaria ticinese tra Bellinzona e rispettivamente Lugano e Locarno sarà fortemente perturbata a causa di lavori legati alla galleria di base del Monte Ceneri. I treni verranno sostituiti da autobus.

In una nota, le FFS spiegano che in quella notte verranno messi in in esercizio gli apparecchi centrali del nuovo tunnel. Parallelamente i sistemi di sicurezza della vecchia linea passeranno dal sistema di segnalazione ottica a quello in cabina di guida. Questi lavori, indicano ancora le Ferrovie federali, sono necessari per poter avviare la fase di test nella galleria di base.

