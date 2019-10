Vendite in crescita per Firmenich: nell'esercizio 2018/2019, chiuso in giugno, il gruppo ginevrino specializzato nei profumi e negli aromi, numero due del settore dopo il concorrente Givaudan, ha realizzato un giro d'affari di 3,9 miliardi di franchi, il 6% in più.

Il dato emerge dal rapporto d'esercizio pubblicato oggi, in cui si ricordano anche le quattro acquisizioni effettuate e le otto nuove linee di produzione realizzate. La società - che non rende note informazioni sulla redditività - fa anche sapere di aver investito 390 milioni di franchi nella ricerca e nello sviluppo.

Firmenich è una società interamente in mani famigliari. Fondata nel 1895 a Ginevra dal chimico Philippe Chuit e dall'uomo d'affari Martin Naef, oggi dà lavoro a 8000 persone a livello mondiale. L'azienda sottolinea di disporre di oltre 3700 brevetti.

