Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 agosto 2013 18.33 21 agosto 2013 - 18:33

Un automobilista di 68 anni ha perso la vita ieri verso le 16:20 ad Alterswil (FR). Mentre lasciava un'area per picnic ai bordi di una foresta, la sua auto, per ragioni ignote, ha attraversato un prato, superato una rete metallica, è precipitata in una scarpata di 20 metri, si è capottata e ha urtato un albero prima di ricadere sulle ruote.

Lo sfortunato è stato trasportato in stato critico all'ospedale, dove è deceduto poco dopo a cause delle ferite riportate. Un appello è stato lanciato ad eventuali testimoni, ha indicato oggi la polizia cantonale.

Neuer Inhalt Horizontal Line