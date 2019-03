Foto d'archivio. Già 20 persone sono state fermate dalla polizia mentre centinaia di manifestanti sono in arrivo a Parigi.

Partenza infuocata per il 18esimo atto della protesta dei gilet gialli: sugli Champs-Elysees a Parigi sono in corso scontri fra black bloc e polizia già dalle 11 del mattino-

È un'inversione di tendenza netta dopo settimane di calma e di manifestazioni con poche centinaia di persone.

Già 20 persone sono state fermate dalla polizia mentre centinaia di manifestanti sono in arrivo a Parigi per quello che era stato annunciato come un appuntamento decisivo, battezzato "ultimatum a Macron".

