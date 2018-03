Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 ottobre 2010 17.26 27 ottobre 2010 - 17:26

PARIGI - Il Parlamento francese - con l'approvazione dell'Assemblea nazionale - ha adottato definitivamente questo pomeriggio la legge di riforma delle pensioni che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 62 anni.

L'Assemblea nazionale ha adottato la riforma con 336 voti a favore e 233 contrari, mettendo così fine definitivamente all'iter parlamentare della controversa legge.

Tuttavia, come annunciato ieri, la riforma delle pensioni non potrà essere ancora promulgata in quanto il Partito socialista ha annunciato l'intenzione di ricorrere al Consiglio costituzionale. Per la sentenza bisognerà aspettare almeno fino a metà novembre.

