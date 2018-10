Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 ottobre 2018 17.12 22 ottobre 2018 - 17:12

Tariq Ramadan riconosce per la prima volta di aver avuto relazioni sessuali al "100% consenzienti" con le due donne che lo accusano di stupro.

È quanto riferisce il suo legale, Emmanuel Marsigny, citato da France Info al termine dell'interrogatorio dell'islamologo svizzero indagato e incarcerato in Francia.

Fino ad oggi, il teologo ginevrino di origini egiziane aveva negato ogni rapporto fisico con le due donne che lo accusano di violenze sessuali, la scrittrice Henda Ayari e un'altra donna, Christelle (nome di fantasia).

L'avvocato di Ramadan riconosce ora rapporti in modalità "dominante-dominato", un "gioco erotico consenziente e complice". Marsigny ha depositato una nuova richiesta di scarcerazione per il suo assistito, rinchiuso da 7 mesi in un penitenziario francese.

