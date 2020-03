Seggi regolarmente aperti stamane in Francia per il primo turno delle elezioni municipali nonostante l'emergenza del coronavirus.

Dalla mezzanotte, infatti, sono chiusi negozi, bar e ristoranti e tutti i servizi considerati "non essenziali" per cercare di contenere il contagio che è raddoppiato in tre giorni.

Sono 48 milioni i cittadini chiamati a votare per rinnovare i propri sindaci, tra cui il primo cittadino di Parigi, e i consiglieri comunali. I seggi si sono aperti alle 8.00. Il secondo turno è previsto il 22 marzo.

