L'operatore francese di elettricità, EDF, ha annunciato questa mattina che i reattori della centrale nucleare di Cruas, nel centro-sud della Francia, bloccati per controlli dopo il terremoto di lunedì scorso, ripartiranno nella prima metà di dicembre.

Inizialmente, la stessa EDF aveva previsto un riavvio per domani mattina.

Il blocco dei 3 reattori della centrale era stato deciso dopo il forte terremoto nella regione, di magnitudo 5,4, con epicentro nel dipartimento dell'Ardeche, vicino a Montelimar, una decina di chilometri dalla centrale. L'agenzia per la sicurezza nucleare aveva fatto sapere che non si registravano allerte ma che sarebbero comunque scattati i controlli di routine in casi come questo.

