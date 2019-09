Si è aperto questa mattina in Francia il processo per lo scandalo del Mediator, il farmaco antidiabete ritenuto responsabile di centinaia di morti

Si è aperto questa mattina in Francia il processo per lo scandalo del Mediator, il farmaco antidiabete ritenuto responsabile di centinaia di morti.

Sul banco degli imputati i laboratori Servier con le loro filiali e l'Agenzia del farmaco. Durata prevista del dibattimento, sei mesi.

Le parti civili, che rappresentano migliaia di ricorrenti, vogliono sapere come sia stato possibile che questo farmaco, creato per i diabetici ma ampiamente utilizzato come "anti-fame", sia stato prescritto per 33 anni nonostante le denunce sulla sua pericolosità.

L'accusa denuncia i laboratori di aver mentito sulla realtà dei fatti ma la difesa ribatte che non emersero rischi appurati scientificamente prima del 2009, quando il Mediator fu ritirato dal commercio. Fino a quel momento, 5 milioni di francesi fecero ricorso al prodotto ritenuto all'origine di gravi lesioni delle valvole cardiache e di ipertensione arteriosa polmonare. A lungo termine potrebbe essere stato responsabile di 2.100 decessi, secondo una perizia.

Neuer Inhalt Horizontal Line