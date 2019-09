Gli investitori si aspettano che la Banca nazionale svizzera (BNS) abbassi ulteriormente i tassi: è questo il modo di interpretare gli ultimi movimenti della moneta elvetica secondo l'esperto di divise di UBS Thomas Flury.

Contrariamente a quanto ci si aspettava il franco negli ultimi giorni non si è rafforzato: al momento gli operatori evitano investimenti nella valuta svizzera, spiega Flury in un'intervista pubblicata dal portale online Cash. Questo perché l'opinione dominante è che la BNS, la settimana scorsa, "abbia solo preparato il campo per un ulteriore abbassamento".

La grande domanda che si pongono gli specialisti è quando avverrà l'intervento: molti ritengono che la soglia sarà un corso dell'euro di 1,05 franchi. Stando a Flury molto dipenderà anche dalla rapidità di un eventuale rafforzamento del franco. A suo avviso la BNS dovrà però anche chiedersi se il prossimo taglio del costo del denaro non sarà anche l'ultimo in assoluto che sarà in grado di fare.

