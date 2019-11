Freitag, il marchio zurighese che produce borse riciclando teloni di camion e cinture di sicurezza, fa un passo in più sulla strada dell'economia sostenibile: ai clienti propone ora anche una piattaforma su cui scambiarsi le borse.

Che si basa su un approccio analogo a quello della app di incontri Tinder, riferisce oggi la Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Chi vuole disfarsi di una borsa che non usa più scatta una foto, la mette online e cerca a sua volta un prodotto che gli conviene postato da altri. Ogni volta che gradisce quello che vede lo segnala, come altri fanno eventualmente con il suo articolo: in caso che dalle due parti arriva un "mi piace" lo scambio può scattare.

L'impresa descrive la sua offerta, che esiste da circa un mese, come "online-anti-shop". L'idea aleggiava da tempo all'interno dell'azienda, ha spiegato alla NZZ la portavoce Elisabeth Isenegger, ma la scintilla che l'ha fatta realizzare è stata la proposta di due giovani dipendenti di farsi ispirare da Tinder.

