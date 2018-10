Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Funzionari di dogana hanno sequestrato all'aeroporto di Zurigo 4000 occhiali di marca contraffatti, imballati in scatole di cartone che provenivano dalla Cina ed erano destinati al Brasile, passando dalla Svizzera.

Si trattava di tre marche rinomate, ha comunicato oggi l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Gli occhiali erano imballati in scatole di cartone. Saranno le aziende interessate a decidere se avviare un'azione legale, precisa la nota aggiungendo che gli articoli sono stati nel frattempo distrutti.

Sul mittente della merce non viene fornita alcuna informazione. Solitamente dietro falsificazioni vi sono organizzazioni che non si attengono agli standard ambientali e sociali, indica l'AFD. Gli occhiali contraffatti potrebbero causare persino danni agli occhi in quanto la qualità è bassa e la protezione insufficiente.

