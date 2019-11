Nuova salva di razzi questa sera da Gaza verso il sud di Israele, in particolare verso Ashkelon e Ashdod, città costiere. Lo ha fatto sapere il portavoce militare.

Il ministero della sanità della Striscia ha comunicato nel frattempo che i palestinesi uccisi negli attacchi israeliani seguiti ai lanci di razzi da Gaza sullo stato ebraico sono saliti a 26 in totale da ieri. Israele ha fatto sapere che la maggior parte sono militanti della Jihad islamica.

Intanto, secondo i media, al Cairo - dove c'è l'inviato dell'Onu in Medio Oriente Nickloay Mladenov - sono in corso trattative per arrivare ad un cessate al fuoco tra le parti anche se non al momento non ci sono certezze. Presente anche nella capitale egiziana il capo della Jihad islamica Zayed al-Nakhala.

