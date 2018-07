Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

15 luglio 2018 14.04

Ancora un caso di dimissioni a causa di uno scandalo a sfondo sessuale nella politica britannica.

Questa volta riguarda Andrew Griffith, 47 anni, conservatore, costretto a lasciare la carica di viceministro per le Attività Produttive per aver mandato messaggio "impropri" a due giovani bariste, elettrici nel suo collegio (Burton).

Griffith , ex capo dello staff di Theresa May, si è fatto da parte dopo che il Sunday Mirror ha pubblicato il contenuto dei messaggi nei quali l'uomo politico - sposato e divenuto padre per la prima volta ad aprile - molestava le due donne chiedendo loro di mandargli video e foto sessualmente esplicite. Erano state le stesse vittime a denunciarlo alla stampa.

Si tratta dell'ennesima vicenda del genere dopo la recente campagna pubblica contro le molestie sessuali a Westminster. Nei mesi scorsi si sono dimessi fra gli altri dal governo, per motivi analoghi, due ministri di primo piano vicini alla premier May come Damian Green e Michael Fallon.

