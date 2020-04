KEYSTONE/AP/The Duchess of Cambridge

Le manine colorate con i toni dell'arcobaleno da stampare su un poster beneaugurante in tempi di ansie e lutti per il coronavirus.

Sono l'immagine simbolo di una serie di fotografie diffuse oggi sui social media dai duchi di Cambridge, William e Kate, per celebrare il compleanno del loro terzogenito Louis, nato il 23 aprile 2018.

Il principino festeggia oggi i 2 anni nella residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese, dove i Cambridge si sono isolati dall'inizio dell'epidemia, mentre la regina Elisabetta e il consorte Filippo si barricavano nel castello di Windsor e l'erede al trono Carlo, con Camilla, in Scozia.

In tre delle quattro foto rese pubbliche, tutte scattate da Kate, Louis appare sorridente nel parco mentre gioca coi colori. L'ultimo scatto mostra invece - con orgoglio di mamma - l'opera compiuta del disegno a stampo su un foglio bianco.

Anche il nonno Carlo, da Balmoral, non ha voluto mancare l'occasione per fare gli auguri al nipotino lontano, postando la foto-ricordo di un abbraccio affettuoso con il piccolo. Un tocco sentimentale che per il principe di Galles, da bambino, sarebbe stato difficile attendersi dalla madre regina.

