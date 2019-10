Dopo l'aggressione di due docenti da parte di allievi di una scuola di Vernier (GE), la responsabile del Dipartimento ginevrino dell'istruzione pubblica, Anne Emery-Torracinta, annuncia una serie di misure.

In primo luogo intende sviluppare una "task force dipartimentale", per favorire lo scambio di esperienze fra istituti, indica in un'intervista diffusa oggi dalla Tribune de Genève. Nell'immediato, saranno presi provvedimenti nei confronti del "piccolo gruppo di allievi" implicati nelle aggressioni, aggiunge, precisando che due di loro "saranno trasferiti in altre strutture".

Stando al quotidiano, i ragazzi avrebbero lanciato un sasso contro un'insegnante e avrebbero aggredito un suo collega. "Atti di questo tipo sono inaccettabili", ha sottolineato la consigliera di Stato, rilevando tuttavia che i casi di violenza riguardano solo pochi allievi. I dati raccolti non mostrano un aumento degli atti violenti, ma sembra che i casi diventino sempre più estremi, ha concluso.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR ! Come votano gli Svizzeri all'estero? Partecipa al sondaggio SSR !