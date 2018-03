Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Geberit, industria sangallese attiva nel settore degli impianti sanitari, ha registrato nel 2017 un utile netto in calo del 4% su base annua a 527 milioni di franchi.

A pesare sono stati in particolare i costi legati all'integrazione del concorrente finlandese Sanitec e la chiusura di due fabbriche in Francia.

Corretto degli effetti straordinari l'utile netto è progredito del 4% a 604 milioni di franchi, ha indicato oggi l'azienda. L'utile operativo (EBIT) rettificato è cresciuto del 3% a 706 milioni di franchi. Il fatturato si è da parte sua attestato a 2,9 miliardi di franchi (+4%), come già annunciato in gennaio.

La buona performance è stata sostenuta dalle sinergie legate all'integrazione di Sanitec nonché dall'ottimizzazione della gamma di prodotti, spiegano i vertici. Sul fronte opposto hanno pesato i costi delle materie prime e del personale.

Il dividendo dovrebbe essere portato da 10,00 a 10,40 franchi.

Al capitolo prospettive, il gruppo ritiene che le condizioni rimangano favorevoli nel settore delle costruzioni, ma le fluttuazioni del franco rispetto alle altre valute continueranno a pesare sulle vendite. L'obiettivo del gruppo è guadagnare quote di mercato e fare avanzare l'insieme delle sue attività.

I risultati superano le previsioni degli analisti e in borsa l'effetto non è mancato: in mattinata il titolo è arrivato a guadagnare quasi il 2% in un mercato generalmente piatto.

