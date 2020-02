Nell'eutanasia assistita viene messo a disposizione del paziente che lo richiede il farmaco in grado di porre fine alla vita.

Una sentenza della Corte costituzionale ha allentato il divieto della promozione dell'eutanasia in Germania.

L'Alta corte ha giudicato anticostituzionale una legge del 2015 che proibiva l'incentivazione a porre fine alla vita di un paziente a chi non fosse un familiare o una persona molto vicina al malato. Una norma che limitava l'azione delle associazioni di assistenza al suicidio.

Un'eutanasia attiva - quindi l'induzione della morte attraverso una siringa su richiesta del paziente - resta vietata in Germania. Nell'eutanasia assistita, che in Germania è invece possibile, viene messo a disposizione del paziente che lo richiede il farmaco in grado di porre fine alla vita.

