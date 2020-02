In detenzione preventiva il 29enne che ieri ha investito un corte di carnevale a Volkmarsen

La procura di Francoforte ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere a carico dell'automobilista, che ieri a Volkmarsen, nell'Assia tedesca, ha investito il corteo di Carnevale ferendo circa 60 persone, secondo un bilancio aggiornato.

Il 29enne viene accusato di tentato omicidio, lesioni corporali pericolose e attacco pericoloso al traffico stradale. Il giovane, a sua volta rimasto ferito, non ha potuto rispondere all'interrogatorio degli inquirenti dopo il fermo.

Il movente del suo gesto non è ancora chiaro. Oggi è stato chiarito che non fosse sotto effetto di alcolici, ma non sono ancora noti i risultati dei test della droga.

