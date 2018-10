Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 10.57 24 ottobre 2018 - 10:57

Il ministero degli esteri tedesco ha inasprito gli avvisi di prudenza per i tedeschi che vogliano recarsi in Turchia. Inoltre mette in guardia anche dai commenti critici contro il governo di Erdogan.

"Anche alcune esternazioni, che nel diritto tedesco trovano comprensione, e sono coperte dalla libertà di opinione - si legge -, possono essere motivo di procedimenti penali in Turchia".

