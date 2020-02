Si aggrava il bilancio del tragico carnevale di Volkmarsen. Sono 52 le persone rimaste ferite ieri, nel piccolo centro dell'Assia tedesca.

Un 29enne aveva investito con un'auto il corteo di maschere durante il Rosenmontag, in quello che è stato definito come un gesto intenzionale. Fra i feriti ci sono anche 18 bambini, secondo quanto riporta la Bild.

L'uomo non era noto come estremista alla polizia del luogo, ma sembra che fosse conosciuto dalle forze dell'ordine per violazione di domicilio e aggressione verbale.

Neuer Inhalt Horizontal Line