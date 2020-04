Una persona è morta nell'incidente che ha coinvolto ieri sera in Germania, vicino alla frontiera elvetica, un treno merci della compagnia ferroviaria svizzera BLS. Si tratta del macchinista 51enne, mentre il bilancio conta anche tre feriti.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 19.30, ha precisato all'agenzia Keystone-ATS il portavoce dell'azienda Stefan Dauner. Il convoglio era partito alle 19.19 da Friburgo in Brisgovia ed era diretto in Piemonte, a Novara.

L'incidente è avvenuto nella valle del Reno, più precisamente ad Auggen, nel Baden-Württemberg. Una parte in cemento di un ponte in costruzione è caduta sui binari: il treno non ha fatto in tempo a frenare, l'ha colpita ed è parzialmente deragliato, ha spiegato un'addetta stampa della polizia tedesca.

Il convoglio trasportava dei mezzi pesanti, i cui dieci autisti erano sistemati in una carrozza passeggeri dietro la locomotiva. In tre hanno subito ferite e sono stati trasportati in ospedale, dove uno di loro è stato operato al braccio.

Stando a un tweet della Deutsche Bahn, la tratta tra Friburgo in Brisgovia e Basilea dovrebbe restare chiusa fino a lunedì mattina. Ciò avrà un impatto sul traffico internazionale di viaggiatori fra Svizzera e Germania. La durata del tragitto può allungarsi fino a 90 minuti.

