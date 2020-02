"Mon mi immischio sulla questione di chi dovrà in futuro guidare la CDU e diventare candidato cancelliere": parola di Angela Markel.

La cancelliera Angela Merkel non intende interferire nelle scelte del partito sul futuro presidente. È quello che ha detto oggi esplicitamente a Berlino, rispondendo una domanda sulle sorti della CDU, a margine di un incontro con la collega norvegese Sanna Marin.

"All'epoca ho preso posizione non solo sulla mia disponibilità a essere cancelliera, ma anche sul fatto - e lo ribadisco oggi - che non mi immischio sulla questione di chi dovrà in futuro guidare la CDU e diventare candidato cancelliere".

"Dalla mia esperienza del passato lontano, ormai storia, ho imparato che i predecessori dovrebbero tenersi fuori da questo. E a questo mi attengo", ha continuato la cancelliera. Questo comunque non significa che Merkel non abbia intenzione di parlare con i possibili candidati.

