Centinaia di trattori e migliaia di agricoltori si sono dati appuntamento in 17 città della Germania per protestare contro la politica del governo sui temi della protezione dell'ambiente.

Solo a Bonn sono arrivati circa 1000 trattori, riferiscono le testate locali, "sicuramente più di quanto ci aspettavamo" ha dichiarato la polizia del Nord Reno Vestfalia alla Dpa. A Berlino 450 trattori in marcia dal Brandeburgo (il Land confinante) insieme a un migliaio di agricoltori hanno mandato in tilt il traffico cittadino, riferisce l'emittente locale Rbb. Gli agricoltori rivendicano più voce in capitolo in proposte di legge come la cosiddetta "protezione degli insetti", protestano contro la limitazione dell'uso di prodotti a base di glifosato in agricoltura e dei nitrati che minacciano le falde acquifere, e contro l'accordo di libero scambio con i Paesi del Sud America, il Mercosur.

"La grande mole di regolamenti, limitazioni in discussione al momento, rendono difficili le prospettive delle imprese agricole", ha detto il presidente degli agricoltori Joachim Rukwied a Bild.

