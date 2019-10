Un tir rubato ha investito sette automobili provocando il ferimento di nove persone (tra cui il guidatore) a Limburg ieri pomeriggio, in Assia.

Per tutta la notte gli inquirenti hanno indagato sulla dinamica dei fatti e ora la polizia indaga per sospetto terrorismo, rende noto il tabloid Bild.

L'agenzia di stampa tedesca Dpa però non conferma e fa sapere che la procura di Francoforte al momento sta indagando in tutte le direzioni, ma non ha ancora chiarito la motivazione di quanto accaduto.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Sondaggio Elezioni federali 2019