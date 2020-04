La Banca del Giappone (Boj) rimuove ogni limite al piano di acquisto di obbligazioni governative e adotta ulteriori provvedimenti per stimolare la ripresa dell'economia, che - in base alle stime dell'istituto centrale - è prevista contrarsi tra il 3 e il 5% nel 2020.

Le nuove mosse sono state comunicate nel corso di una riunione del comitato convocata in via eccezionale legata all'emergenza sanitaria per il coronavirus.

La decisione della Boj si allinea in questo modo alle manovre adottate dalle principali banche centrali mondiali con quantitative easing (Qe) potenziati, e acquisti di titoli di Stato sui mercati in pratica senza limiti.

L'istituto guidato dal governatore Haruhiko Kuroda ha inoltre deciso di mantenere il costo del denaro in territorio negativo, al meno 0,1%, e prevede un tasso di inflazione che rimarrà sotto l'obiettivo del 2% almeno fino all'anno fiscale 2022.

