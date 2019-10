Le persone con comportamenti di gioco d'azzardo problematici realizzano circa la metà delle loro puntate on line. Molte di queste persone dipendenti usano giochi in rete internazionali.

Ciò nonostante non tutti i siti esteri sono bloccati, contrariamente a quanto prevede la legge. Sedici Cantoni svizzerotedeschi avviano dunque una campagna. Il programma internazionale Spielen ohne Sucht (giocare senza dipendenza) lancia ora una campagna di sensibilizzazione. L'obiettivo è quello di comunicare come i giocatori d'azzardo possano guardare con occhio critico al loro comportamento.

La Commissione federale delle case da gioco (CFCG) redige un elenco di indirizzi internet che devono essere bloccati. Di questi - una sessantina - quasi un terzo è tuttavia ancora accessibile. La CFCG sta chiarendo con i fornitori di telecomunicazioni perché le pagine non siano ancora state bloccate, ha indicato a Keystone-ATS la commissione stessa, precisando di aver fissato un termine entro il quale l'impossibilità di accedere ai siti deve essere effettiva. Ci sono vari motivi per cui gli indirizzi internet sono ancora accessibili. Ad esempio ciò può avvenire se un fornitore di telecomunicazioni gestisce più server e i blocchi non vengono applicati automaticamente a tutti. Accade anche che giocatori sul computer dell'azienda possano continuare a entrare su siti on line stranieri mentre non possono più farlo sul proprio telefono cellulare attraverso la rete privata.

