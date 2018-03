Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 dicembre 2013 18.16 21 dicembre 2013 - 18:16

Un elicottero si è schiantato oggi verso mezzogiorno nella regione di Elm , nel canton Glarona. Cinque delle sei persone a bordo sono rimaste ferite. Due in modo grave. Un bambino di sette anni è rimasto illeso. Non sono note le cause dell'incidente, avvenuto durante la manovra di atterraggio.

Il pilota, un uomo con esperienza di 45 anni che conosce bene la regione, si apprestava a posare il velivolo sul parcheggio di un accantonamento miliare a Au in Matt (GL). Improvvisamente e per cause in corso di accertamento, la coda dell'elicottero ha però toccato terra e il velivolo si è coricato su un fianco, ha precisato oggi la polizia glaronese in una nota.

In seguito all'impatto, la passeggera e un assistente di volo hanno riportato gravi ferite e il pilota lesioni di media gravità. I tre sono stati trasportati con un elicottero della Rega all'ospedale cantonale dei Grigioni.

Altre due persone, leggermente ferite, sono state portate in ambulanza all'ospedale cantonale di Glarona. Il bambino li ha accompagnati, ma solo per effettuare degli accertamenti, precisa la polizia. Alle operazioni di soccorso hanno partecipato una quarantina di persone.

Neuer Inhalt Horizontal Line