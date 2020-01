Una persona è morta e una seconda è rimasta gravemente ferita in seguito a un incendio scoppiato questa mattina in una casa a Schwanden, nel canton Glarona. La polizia è attualmente al lavoro per stabilire l'identità della vittima, data inizialmente per dispersa.

Le fiamme sono divampate in una cucina attorno alle 6.40 di mattina e si sono poi propagate a tutta l'abitazione, indica in una nota la polizia cantonale glaronese, precisando che uno dei residenti ha chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri intervenuti hanno rapidamente spento il rogo ed evitato che le fiamme si estendessero a un edificio vicino.

La persona gravemente ferita, un 45enne, è stata elitrasportata dalla Rega all'ospedale universitario di Zurigo. Il portavoce della polizia glaronese Daniel Menzi, su richiesta dell'agenzia Keystone-ATS, non ha invece fornito informazioni in merito alla vittima.

I danni sono ingenti, ma non ancora quantificabili. Sul posto sono giunte una cinquantina di persone tra pompieri, polizia e sanitari. La causa non è ancora nota ed è stata aperta un'inchiesta.

