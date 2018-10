Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

9 ottobre 2018

"Motivi etici": il quartier generale di Google a Mountain View, in California.

Google ha deciso di non partecipare a un grande bando del Pentagono per i servizi di cloud perché il progetto potrebbe essere in conflitto con il codice etico della compagnia sull'uso pacifico dell'intelligenza artificiale.

Lo ha comunicato la stessa compagnia, che ha già rinunciato qualche mese fa ad un altro contratto, sempre con il Dipartimento della difesa.

Il progetto, chiamato Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud, o JEDI, ha un valore di 10 miliardi di dollari (9,94 miliardi di franchi), e prevede la migrazione su cloud commerciali di tutti i dati del Dipartimento della difesa statunitense.

La mossa risponde alle crescenti pressioni dei lavoratori delle industrie tecnologiche sull'utilizzo delle nuove tecnologie per scopi militari, che sta coinvolgendo ad esempio anche lo sviluppo di robot killer.

La vittoria è stata rivendicata anche dalla Tech Workers Coalition, un gruppo nato proprio per dare più voce ai lavoratori dei gruppi hi tech. "Google aveva tutte le intenzioni di partecipare, e se possibile vincere, a questo contratto - scrive la coalizione su Facebook -. L'unica ragione per cui si sono ritirati è perché i lavoratori hanno preso posizione".

