Il rapporto per la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali grigionesi, con investimenti per 196 milioni di franchi all'anno per il periodo (foto simbolica)

Il governo grigionese prevede di investire 196 milioni di franchi all'anno fino al 2024 per la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali. Il relativo rapporto sarà ora sottoposto al Parlamento, come informa oggi il Governo in una nota.

Il documento contiene un elenco di progetti e offre informazioni approfondite su temi quali il Piano settoriale per percorsi ciclabili, la gestione dei rischi per le strade e la progettazione dello spazio stradale urbano.

Come si ricorda nel comunicato, il Gran Consiglio deve solamente prendere atto del rapporto con il programma di costruzione di strade per il periodo 2021- 2024.

Piano settoriale dei percorsi ciclabili

Con il Piano settoriale percorsi ciclabili il Cantone ha creato la base pianificatoria per la promozione della bicicletta quale mezzo di trasporto per la mobilità quotidiana. In questo contesto, precisa il Governo, l'accento nella pianificazione settoriale cantonale viene posto nella promozione degli spostamenti in bicicletta per la mobilità quotidiana.

I Comuni sono sostenuti dal Cantone nella costruzione e nella gestione di reti ciclabili tramite contributi finanziari e con una consulenza tecnica da parte dall'Ufficio tecnico in qualità di Servizio per il traffico non motorizzato.

