Spettacolare incidente ieri a Vals (GR) per una 27enne.

Una 27enne si è procurata ferite di media entità ieri in uno spettacolare incidente d'auto a Vals (GR). Il suo veicolo si è ribaltato più volte finendo poi in un ripido dirupo.

La giovane stava affrontando una strada in salita quando è uscita dalla carreggiata, ha comunicato oggi la polizia cantonale retica. L'auto si è fermata 120 metri più in basso, in un prato.

A causa del luogo difficile da raggiungere è intervenuta la Rega, che ha portato in salvo la donna. La giovane è stata elitrasportata all'ospedale di Coira. Il veicolo ha subito un danno totale. Indagini sono in corso.

Neuer Inhalt Horizontal Line