Incontro tra il presidente del Governo Jon Domenic Parolini e l'ambasciatrice britannica Jane Owen, presenti pure il cancelliere Daniel Spadin e Henry Evans, Head of Policy Team.

Jane Owen, la più alta rappresentante della corona britannica in Svizzera, è stata ricevuta oggi nel Castello di Haldenstein (GR) dal presidente del Governo retico Jon Domenic Parolini e dal cancelliere Daniel Spadin.

Questi colloqui, indica l'esecutivo grigionese in una nota odierna, rappresentano importanti momenti nella strategia del collegio volta a curare i contatti con rappresentanti di Stati esteri in Svizzera. Dopo lo scambio dei saluti si è tenuto un pranzo in comune.

