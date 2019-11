Si protrarranno nel pomeriggio i disagi per il deragliamento di un treno merci di ieri sera sulla tratta tra Reichenau-Tamins e Thusis della ferrovia retica (FR) attualmente chiusa al traffico.

Sul proprio sito la Ferrovia retica (FR) segnala la soppressione delle fermate da Reichenau-T. a Rhäzüns per la linea S1 e la circolazione di autobus sostitutivi per le corse della linea S2 tra Reichenau-T. e Thusis. I viaggiatori in direzione di Scuol, Zernez, Samedan, St. Moritz sono invitati a far capo alla Vereina da Landquart verso Klosters.

In generale, avvisa la FR, occorrerà armarsi di pazienza e attendersi ritardi (coincidenze non rispettate) soppressioni di treni e ulteriori disagi (il servizio di carico di biciclette non è possibile).

Verso le 16 torneranno a circolare i primi treni sulla tratta Coira- Thusis, Coira-St. Moritz e Schiers-Rhäzüns.

Il treno merci, i cui tre vagoni sono deragliati ieri, è stato rimosso durante la notte.

