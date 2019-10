Due, su quattro, dei giovani lupi del branco nella regione del Piz Beverin (GR), tra Thusis e la Safiental, per cui la Confederazione ha rilasciato l'autorizzazione di abbattimento, sono stati uccisi lo scorso fine settimana.

Lo indica una nota diramata stamani dall'Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) retico. I due giovani individui sono stati "prelevati dagli organi di vigilanza della caccia" e saranno ora esaminati presso la clinica veterinaria dell'università di Berna e resi oggetto di un'identificazione genetica presso l'università di Losanna. Finché la regolazione degli effettivi sarà in corso non saranno forniti dettagli relativi al luogo e agli orari degli interventi. L'UCP fornirà periodicamente informazioni in merito all'avanzamento dell'intervento.

L'Ufficio è stato incaricato di prelevare complessivamente quattro giovani lupi dall'areale abituale di attività del branco del Beverin dopo che la scorsa estate nella regione sono state sbranate almeno 15 capre appartenenti a greggi protette mediante misure adeguate. È stata così superata la soglia che permette di classificare come problematico il comportamento di questo branco di lupi. Fondandosi sulle basi legali, il Cantone dei Grigioni ha pertanto intrapreso i passi necessari per la regolazione dell'effettivo. L'Ufficio federale dell'ambiente ha poi, il 4 ottobre, rilasciato l'autorizzazione per l'uccisione degli animali.

