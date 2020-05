Il 49enne è stato trasportato in elicottero dalla REGA all'Ospedale Civico di Lugano

Ieri, verso le 12.40, un parapendista 49enne è precipitato in una zona montagnosa, boschiva e impervia, sopra Cabbiolo, frazione di Lostallo (GR), riportando ferite di media entità al bacino.

Per ragioni che un'inchiesta dovrà stabilire, l'uomo è precipitato in Val de Groven a un'altezza di 1'300 metri, indica oggi in una nota la polizia cantonale grigionese. Il 49enne è comunque riuscito ad allarmare le squadre di soccorso ed è stato recuperato dalla REGA con l'argano e successivamente elitrasportato all'Ospedale Civico di Lugano. "Fortunatamente le ferite sono risultate essere meno gravi del previsto", conclude il comunicato.

