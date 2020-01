A sinistra il nuovo capo della polizia cantonale Regione Grigioni centrale Bernhard Meuli, che in febbraio succederà a Johann Martin Engi (a destra).

Avvicendamento alla testa della polizia cantonale grigionese: il tenente Bernhard Meuli succederà al capitano Johann Martin Engi quale capo della Regione Grigioni centrale. Lo ha reso noto oggi il corpo in una nota ai media.

Meuli, 47 anni, entrerà in carica il primo febbraio. Attualmente è capo del Posto di polizia di Davos (GR). Il comando sarà assunto da Mirco Vogler.

Engi, 62enne, ha prestato servizio per 39 anni per la polizia cantonale grigionese a Davos. Ha ricoperto la carica di capo della Regione di polizia Grigioni centrali per 7 anni.

