Scontro questa mattina a Sils in Engadina (GR) tra un'auto e un furgone. Quest'ultimo ha terminato la sua corsa nel lago di Sils, indica la polizia grigionese in una nota.

Erano le 07.15 quando una vettura guidata da un 26enne che si apprestava a lasciare la carreggiata per raggiungere una piazzola a sinistra della strada del Maloja H3 è stata urtata da un furgone che la seguiva, al cui volante vi era un portoghese di 62 anni. Il mezzo ha sbandato, ha divelto un segnale turistico ed è finito parzialmente in acqua, capovolto su un fianco.

L'autista del furgone, in grado di lasciare il veicolo da solo, è stato trasportato all'ospedale di Samedan da un'ambulanza della squadra di soccorso dell'Alta Engadina: per lui solo lievi ferite. I vigili del fuoco di St. Moritz hanno adottato i necessari provvedimenti per scongiurare la fuoriuscita di idrocarburi nel lago. L'esatta dinamica sarà chiarita dalla polizia cantonale grigionese.

