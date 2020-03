Ferite gravi per un ciclista di 70 anni investito da un'auto guidata da un 72enne a Tavanasa (GR).

Ieri pomeriggio a Tavanasa (GR) un ciclista è stato investito da un'auto sulla Oberalpstrasse. L'anziano si è procurato ferite di una certa gravità, come indicato questa mattina in una nota dalla Polizia cantonale grigionese.

L'automobilista, un 72enne, stava circolando sulla strada principale H19 in direzione di Trun (GR).

L'uomo, giunto al volante della sua auto all'incrocio di Tavanasa alle 15.30, non si è accorto, secondo quanto da lui stesso dichiarato alla polizia, della presenza del 70enne, il quale transitava in sella a una bicicletta da corsa in direzione invesra sulla Oberalpstrasse.

In seguito allo scontro con l'auto guidata dal 72 enne il ciclista è rovinato a terra, ferendosi gravemente, come precisato dalla polizia. Il 70enne è stato quindi soccorso da una squadra medica intervenuta sul posto a bordo di un'ambulanza partita dall'ospedale di Ilanz (GR).

La polizia cantonale grigionese ha aperto un'inchiesta per determinare la dinamica esatta dell'incidente.

