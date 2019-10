Un motociclista 64enne ha riportato ferite di media entità dopo essere finito fuori strada ieri pomeriggio sul Passo della Flüela, tra Davos e Susch, nel canton Grigioni.

L'uomo poco dopo le 15.00 è caduto nei pressi di una curva a destra, scivolando prima sulla parte opposta della carreggiata e in seguito lungo una scarpata per circa 20 metri, indica in una nota odierna la polizia cantonale grigionese.

Una testimone che ha assistito all'incidente ha chiamato i soccorsi, i quali sono giunti sul posto con due ambulanze. L'uomo è stato in seguito elitrasportato all'ospedale cantonale di Coira. La moto è andata distrutta ed è stata recuperata con l'utilizzo di una gru.

