Alle 3.30 di stamattina, sulla A28 a Jenaz (GR), si è verificato un violento scontro tra due furgoni. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, comunica la polizia cantonale in una nota, precisando che i veicoli sono andati completamente distrutti.

Un 23enne alla guida di un furgone si dirigeva da Schiers verso Küblis (GR) quando, secondo le sue stesse dichiarazioni, è stato colto da un colpo di sonno ed il suo veicolo è finito nella corsia di contromano scontrandosi con un altro furgone, alla cui guida c'era un 56enne, proveniente nella direzione opposta. Il veicolo del 23enne è stato sbalzato indietro dall'urto e ha sfondato la recinzione laterale della strada.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati subito soccorsi dal team medico di un ambulanza dell'ospedale di Schiers che in quel momento si trovava a passare per caso sul luogo dell'incidente. Il 56enne è stato poi trasferito all'ospedale cantonale dei Grigioni a Coira con ferite medio-gravi, mentre il 23enne ha riportato lesioni lievi ed è stato portato all'ospedale di Schiers. Risultato positivo all'alcoltest, per il giovane, al quale è stata ritirata la patente di guida, è stato predisposto anche un esame del sangue.

