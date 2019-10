È una 33enne italiana la responsabile di una serie di furti in appartamenti commessi nei Grigioni tra il febbraio 2011 e il luglio 2019. Lo hanno comunicato la polizia retica e Ministero pubblico.

La donna sarebbe riuscita a intrufolarsi in molteplici appartamenti in Engadina, nell'Oberland bernese e nella regione di Davos/Klosters. La polizia cantonale riferisce in tutto di 18 furti per un importo globale di 100mila franchi. La donna, che ammesso gli addebiti, si è impossessata perlopiù di denaro contante e gioielli. Dovrà rispondere di reati contro il patrimonio di fronte al Ministero pubblico grigionese.

