Da febbraio al mese di giugno il consigliere di Stato grigionese Christian Rathgeb renderà visita, in veste di presidente del Governo e direttore del Dipartimento delle finanze e dei Comuni, a tutte le undici regioni del Cantone. Lo indica una nota governativa.

Rathgeb assisterà, accompagnato dal capo dell'Ufficio per i comuni Thomas Kollegger, alle conferenze dei sindaci in programma nei prossimi mesi. Gli incontri, indica il Governo nella nota, favoriscono il dialogo relativo alla collaborazione tra Comuni grigionesi e Cantone e lo scambio di informazioni ed esperienze.

Per il presidente del Governo retico sarà l'occasione per capire meglio le esigenze degli enti locali e fare il punto sulla perequazione finanziaria rendendo noto i contenuti del primo rapporto sulla sua efficacia, in base al quale il Governo proporrà gli adeguamenti necessari.

Al centro dei lavori del Dipartimento diretto da Rathgeb vi sono i Comuni in quanto fondamenta del nostro ordinamento federalista. La perequazione finanziaria degli ultimi anni - continua il Governo - ha come obiettivo generale il rafforzamento dei Comuni.

Fra i vari appuntamenti il consigliere di Stato si recherà nelle Regioni del Bernina e del Maloja il 23 aprile e prima ancora, giovedì 16 aprile, sarà nella regione Moesa.

