I grigionesi che possiedono armi e munizioni potranno consegnarle gratuitamente, presso qualsiasi sede della polizia cantonale, sabato prossimo. Tre anni fa, durante l'ultima azione di questo tipo, 195 persone hanno riportato 311 armi.

Secondo la legge in merito, i Cantoni sono tenuti a prendere in consegna gratis armi e munizioni di privati, ricorda in una nota odierna la polizia retica.

I proprietari devono sottoscrivere sul posto una dichiarazione di rinuncia. Per attirare di più l'attenzione e generare un effetto maggiore, l'azione sarà concentrata in alcune fasce orarie: tra le 8.00 e le 12.00 e tra le 13.30 e le 17.00.

