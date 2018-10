Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 ottobre 2018 16.44

Questa mattina sulla A13, in località Hinterrhein (GR), si è verificato un incidente tra due autovetture che ha coinvolto anche un autoarticolato. Tre persone sono rimaste leggermente ferite.

Le due auto si sono scontrate alle 9:40 in un'area di cantiere tra il raccordo per Hinterrhein e il tunnel Cassanawald. L'autista 68enne del veicolo che procedeva in direzione sud e la donna che viaggiava con lui (58 anni) sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Thusis (GR). L'uomo alla guida dell'altra auto (71 anni), che procedeva in direzione nord, è stato invece medicato sul posto. Entrambi i veicoli sono andati completamente distrutti ed è stato necessario rimuoverli con un rimorchio.

Danni insignificanti ha riportato invece il camion coinvolto nello scontro, per cui l'autista ha potuto tranquillamente continuare il viaggio. L'A13 è rimasta chiusa per due ore per consentire i lavori di recupero dei mezzi.

