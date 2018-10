Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 ottobre 2018 14.21 18 ottobre 2018 - 14:21

A partire dalla prossima sessione le sedute del Parlamento retico potranno essere seguite in diretta su internet.

In tal modo, si legge in una nota odierna della segreteria parlamentare, "il Gran Consiglio si avvicina alla popolazione e soprattutto alle regioni dei Grigioni più lontane da Coira".

Basteranno una connessione internet, un computer, o anche un tablet o un semplice smartphone, e chiunque potrà seguire i dibattiti parlamentari da tutte le 150 valli grigionesi semplicemente accedendo al sito web del Gran Consiglio.

Il Parlamento ha deciso di trasmettere le sessioni in tempo reale su internet nella sessione di febbraio. L'infrastruttura tecnica, sottoposta a dei test durante le sessioni di giugno e di agosto, è ora pronta per essere messa in funzione.

